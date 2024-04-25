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25 Nisan 2024 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 11:30:00

Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu

Kaynak: AA

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Bu yıl hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri erişime açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, "Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu.

Hacı adayları, kafile ve uçuş bilgilerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Etiketler : diyanet işleri başkanlığı hacı adayları kafile uçuş bilgileri
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