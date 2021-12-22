Ticaret Bakanı Muş duyurdu! 462 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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22 Aralık 2021 Çarşamba 09:59:00 - Güncelleme:22 Aralık 2021 Çarşamba 11:19:00

Ticaret Bakanı Muş duyurdu! Gürbulak'ta 462,5 kg sıvı metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: AA

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Bakan Muş: Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza birimlerimizce Gürbulak Gümrük Kapısında 462,5 kg sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yapılan başarılı operasyonla rekor miktarda uyuşturucu maddenin ülkemize girişine izin vermeyen personellerimizi tebrik ediyorum.

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 462,5 kilogramı bulan "rekor miktarda" uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yakalanan uyuşturucuya ilişkin bilgi verdi.

Bakan Muş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza birimlerimizce Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 462,5 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yapılan başarılı operasyonla rekor miktarda uyuşturucu maddenin ülkemize girişine izin vermeyen personellerimizi tebrik ediyorum."

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Bakan Muş'un paylaşımının ardından Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada da operasyonun detayları aktarıldı.

Buna göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan analizde, İran'dan gelen yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirildi.

X-Ray tarama cihazına sevk edilen tırın yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine arama hangarına alınan araç, narkotik dedektör köpekleriyle kontrol edildi. Köpeklerin de tepki verdiği yakıt deposu araçtan ayrıldı ve kesilerek açıldı.

Açılan yakıt deposunda gizli bölme oluşturulduğu ve yakıt izlenimi verilmek istenen farklı bir sıvı maddeyle doldurulduğu tespit edildi. Söz konusu sıvı maddeden alınan numunede yapılan analizde, metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu saptandı.

Yapılan incelemede, uyuşturucunun ağırlığının toplam 462,5 kilogram olduğu belirlendi ve bu miktar Türkiye tarihinde bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktarlı sıvı metamfetamin oldu.

Uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konulurken, aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Etiketler : Bakan Muş Gümrük Muhafaza uyuşturucu madde
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