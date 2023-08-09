Gündüz antrenör, akşam tezgahtar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan antrenör Canan Sever, gündüz 300 sporcuya futbol eğitimi verirken, akşam ise aile marketlerinde kasiyerlik gibi birçok işi yapıyor. Sever, "Markette kasiyerlik, raf düzeltme, temizlik, sipariş götürme ve bunun yanında birçok iş yaparak aileme destek oluyorum. Gündüzleri antrenörlük yaparken, akşamları da esnaflık görevimi yapıyorum" dedi.

