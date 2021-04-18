Güncel vaka haritası açıklandı

Bakan Koca: Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca açıklanan son veriler ile birlikte "Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, güncel vaka haritasını paylaştı.
"Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı"
Harıtayla birlikte mesaj da yayımlayan Koca, "İllerimizde bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım" dedi.
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