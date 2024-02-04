Gazze'de 6 yaşındaki Hind ve onu kurtarmaya giden Kızılay ekibinden haber alınamıyor

Gazze'de 6 yaşındaki Hind ve onu kurtarmaya giden Kızılay ekibinden haber alınamıyor

Filistin Kızılayı, 6 yaşındaki Hind Receb ve onu kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'dan 7 gündür haber alınamadığını açıkladı.

Açıklamada, uluslararası topluma "6 yaşındaki kız çocuğu ile Filistin Kızılayı ekibinin durumlarının ortaya çıkarılması için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde ailesinin bulunduğu aracın İsrail güçlerince hedef alınması üzerine telefonla kendilerini arayarak yardım isteyen 15 yaşındaki Leyan Hamade'nin 29 Ocak'ta saldırıya uğradığı bilgisini vererek, Leyan'ın yardım istediği ses kaydını paylaşmıştı.

Filistinli 15 yaşındaki Leyan'ın, öldürülmeden önce, "Amca bize ateş açıyorlar, yanımızda tank var, araçta mahsur kaldık." dediği aktarılmıştı.

Leyan'ın telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybettiği, aynı araçta bulunan 6 yaşındaki Hind Receb'in de araçta mahsur kaldığı duyurulmuştu.

Açıklamaya göre, Hind'i kurtarmak için giden ambulans ve sağlık ekibine İsrail güçleri izin vermemişti.