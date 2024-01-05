Galata'daki tarihi yürüyüş için çarpıcı mesaj: "Bir meydan okumaydı"

Türkiye'de yüzbinler İstanbul'da Galata Köprüsü'nde düzenlenen tarihi "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü ile Gazze'deki işgalci İsrail barbarlığına karşı sesini duyurdu.

24 TV ekranlarında yayınlanan Esas Mesele programına konuk olan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun ve TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fatmanur Altun yürüyüşe ilişkin, "Eylem, bir yönüyle de meydan okumaydı. Öyle bir mekâna, öyle bir saatte 100 bin kişiyi toplamanın efsane olacağını düşünüyorduk. Ama bir rakama göre 350 bin kişiyi buldu ve tarihi yarımadayı insan seliyle dolduran çok büyük bir olaya dönüştü." ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail'in ürünlerine yönelik sürdürülen boykota dikkat çeken Altun, "Türkiye'de boykot ciddi bir şekilde uygulanıyor ve bunun işe yaradığını da görüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında birçok eylemler düzenlendi ve insanların konuya duyarlılığı da had safhada." sözlerini kullandı.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun (@fatmanuraltun): Türkiye'de boykot ciddi bir şekilde uygulanıyor ve bunun işe yaradığını da görüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında birçok eylemler düzenlendi ve insanların konuya duyarlılığı da had safhada. #EsasMesele pic.twitter.com/cYuYwoWGz6 — 24 TV (@yirmidorttv) January 5, 2024

"FİLİSTİN ÖZGÜRLEŞECEK. ÇÜNKÜ FİLİSTİN, BU MEMLEKETTEKİ HERKESİN ÖZ MESELESİ"

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için "Galata Köprüsü fikri çok önemliydi. Çünkü 100 yıl önce Galata Köprüsü yine İngiliz ve Fransız mandasına karşı başkaldırının adresiydi. 1 Ocak günü bizim iddiamız da soykırımı yapan zihniyete karşı başkaldırı çağrısıydı ve inanılmaz bir katılım oldu." açıklamasında bulundu.

NEDEN GALATA TERCİH EDİLDİ?



TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci (@ibrahim_besinci): Galata Köprüsü fikri çok önemliydi. Çünkü 100 yıl önce Galata Köprüsü yine İngiliz ve Fransız mandasına karşı başkaldırının adresiydi. 1 Ocak günü bizim iddiamız da soykırımı yapan zihniyete... pic.twitter.com/nL670tzUO1 — 24 TV (@yirmidorttv) January 5, 2024

Filistin'in bir gün elbet özgürleşeceğinin altını çizen İbrahim Beşinci, "Filistin özgürleşecek. Çünkü Filistin, bu memleketteki herkesin öz meselesi, herkesin derdi-tasası. Dünyanın bir tarafında çocuklara kendisinden ağır bomba atılırken, biz 2024'e giremeyiz." şeklinde konuştu.