Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların terör örgütlerine geçit vermediği belirtildi.
Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/UMPDdmcfZt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2020
Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.