Firari FETÖ'cü Kahramanmaraş'ta yakalandı
Kaynak: AA
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ'cü Kahramanmaraş'ta yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan firari Çetin K'nin kent merkezindeki bir adreste saklandığını tespit etti.
Operasyonla yakalanan hükümlünün polislikten ihraç edildiği ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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