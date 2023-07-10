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Filistin, İsrail'in "Filistin yönetimi için kolaylıklar" şeklindeki kararlarını reddetti
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10 Temmuz 2023 Pazartesi 18:05:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 18:05:00

Filistin, İsrail'in "Filistin yönetimi için kolaylıklar" şeklindeki kararlarını reddetti

Kaynak: AA

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Filistin yönetimi, İsrail hükümetinin birtakım taleplerle gündeme getirdiği ve "Filistin yönetimi için kolaylıklar" şeklinde adlandırdığı kararları reddetti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik kabinesinin dün kabul ettiği önergeye cevaben açıklamalarda bulundu.

Haftalık kabine toplantısının açılışında konuşan Iştiyye, Filistin yönetimine kolaylık sağlama iddiasındaki İsrail hükümetini "şantaj" yapmakla suçladı.

İsrail'in, Filistin'in uluslararası kuruluşlardaki işlemlerini durdurmak şartıyla fonlarını iade etme şartının kabul edilmeyeceğini vurgulayan Iştiyye, "İsrail nezdinde alıkonulan paralar bizim paramızdır. İsrail, bu paraları bize şartsız ve şantaj yapmaksızın iade etmelidir. Halkımız tüm gerçeklerin farkındadır ve bu şantajı reddetmektedir." dedi.

Iştiyye, İsrail'in, şehit ve tutuklu Filistinlilerin ailelerine Filistin yönetiminin yaptığı yardımları kesmesinin de mümkün olmayacağını belirtti.

Filistin Başbakanı, "İsrail'den istenen, halkımıza yönelik saldırıları durdurması, cinayet ve yerleşim birimleri uygulamalarına son vermesi ve fonlarımızın korsanlığını bırakmasıdır. İsrail, uluslararası meşruiyet ve hukuk temelinde işgale son verilmesi yoluna dönmelidir." ifadelerini kullandı.

İsrail, Filistin ürünlerinden elde edilen gelirlerden çeşitli vergiler adı altında aylık 260 milyon şekel (yaklaşık 70 milyon dolar) kesinti yapıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KINAMA

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail hükümetinin, Filistin yönetimine kolaylık sağlama iddiasıyla sunduğu kararların uluslararası hukuk, Cenevre Sözleşmesi ve imzalanan anlaşmalar gereğince "işgalci devletin yerine getirmesi gereken sorumluluklar olduğu" belirtildi.

İsrail'in şartlarının tamamının reddedildiği açıklamada, İsrail'in bu hamlesinin "başarısız bir siyasi girişim" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve iktidardaki aşırı sağcı koalisyonun, 'Filistin yönetiminin çökmesini önlemek için' çalışacağı yönündeki yalan ve yanıltıcı iddiasını kınar." ifadesi kullanıldı.

İsrail'e yasa dışı tek taraflı uygulamalarına son vermesi çağrısı yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminden siyasi sürece hazırlık olarak uluslararası anlaşmalara riayet etmesi istendi.

İSRAİL'İN "KOLAYLAŞTIRMA" KARARLARI

İsrail Ulusal Güvenlik Komitesi, dün, Başbakan Netanyahu'nun sunduğu, "İsrail'in, ulusal değerlendirmelerde bir değişiklik olmaması halinde, Filistin yönetiminin çökmesini önlemek için çalışacağının" ifade edildiği önergeyi kabul etmişti.

İsrail hükümetinin, Filistin hükümetinden birtakım beklentilerinin olduğu kaydedilmişti.

Önergede, İsrail hükümetinin Filistin yönetiminden, "uluslararası hukuki ve siyasi arenada İsrail'e karşı faaliyetlerin, medya ve eğitim sisteminde İsrail karşıtı tahriklerin, İsraillilere karşı saldırı düzenlediği için öldürülen veya tutuklanan Filistinli direnişçilerin ailelerine yapılan ödemelerin ve (işgal altındaki Batı Şeria'da tamamen İsrail kontrolündeki) C Bölgesi'nde 'kaçak' yapılaşmanın durdurulmasını" beklediğini bildirmişti.

Etiketler : Filistin yönetimi İsrail hükümeti kolaylıklar
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