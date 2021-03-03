FETÖ'cülere ağırlaştırılmış müebbet

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03 Mart 2021 Çarşamba 12:55:00 - Güncelleme:03 Mart 2021 Çarşamba 12:56:00

FETÖ'nün 'MİT kumpası' davasında 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

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FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" davasında aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan ve Yurt Atayün'ün de bulunduğu 10 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan karar duruşmasına, tutuklu 10 sanık ile başka suçtan tutuklu sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme, sanıklardan eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığa, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 8 yıl 4 ay hapisle çarptırılmasına hükmetti.

4 isim hakkında tutuklama kararı

Öte yandan, davada tutuksuz yargılanırken ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan "FETÖ'nün emniyet mahrem imamları" Bilal İrice, Ahmet Kılınçarslan, Musa Metin ve Sebahattin Kaplan hakkında tutuklama kararı verildi.

Etiketler : fetö mit kumpası tutuklu sanıklar müebbet ağırlaştırılmış müebbet
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