VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yalısız doğum günü
Kas şov
Kocaeli Şehir Hastanesi hizmete başladı
ABD Pasifik'te yığınağa devam ediyor, Filipinlerde 4 yeni üsse ABD askeri konuşlanacak
Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı
04 Nisan 2023 Salı 09:30:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 09:30:00

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmasında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada FETÖ mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin Ankara merkezli 8 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonları devam ediyor.

Etiketler : ankara cumhuriyet başsavcılığı fetö mahrem yapılanma gözaltı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX