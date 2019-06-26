FETÖ ve PKK zanlıları Edirne sınırında yakalandı
Edirne'de askeri yasak bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK şüphelileri yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Doyran köyü yakınlarında askeri yasak bölgede hareketlilik tespit etti.
Askerler, bölgede yaptığı kontrolde Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan FETÖ şüphelisi U.D. ve U.Ö'yü gözaltına aldı.
Diğer bir operasyonda ise İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'deki askeri yasak bölgede Yunanistan'dan zorla geri gönderilen terör örgütü PKK üyesi şüphelisi N.Ş. yakalandı.
Şüpheliler jandarmaya teslim edildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- FETÖ ve PKK zanlıları Edirne sınırında yakalandı
- Son dakika.... Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin 29 Haziran'da bir araya gelecek
- Son dakika... Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'le bir araya geldi
- İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
- Son dakika... Bakan Akar'dan 'erken terhis' açıklaması