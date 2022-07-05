"F-16'lar için elimden geleni yapacağım"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile İstanbul'da geçiğimiz günlerde görüşen ABD'li Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsay Graham sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. ABD Senatosu'nda Silahlı Hizmetler ve Dış İlişkiler Komitesi'nin eski kıdemli üyesi de olan Cumhuriyetçi Parti'nin ağır topu Graham, "Biden hükümetinin F-16'ları Türk Hava Kuvvetleri'ne satma kararını desteklemek için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadesini kullandı.

ÜRETKEN BİR ZİYARET

Kalın'la İstanbul'daki Mabeyn Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştiren Graham, "Bir NATO üyesi ve Amerika'nın müttefiği olan Türkiye'ye çok üretken bir ziyarette bulundum. Zaman zaman ilişkilerimiz problemli de olsa hem Türkiye'nin hem de ABD'nin adım atıp bağlarını güçlendirmesi zorunluluktur" dedi.

BİZİM DE ÇIKARIMIZA

Graham, Türkiye'nin ABD'den almak istediği F-16 savaş uçaklarına da değinerek şu tweetleri paylaştı: "Biden hükümetinin F-16'ları Türk Hava Kuvvetleri'ne satma kararını desteklemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu savaş uçakları tam olarak Amerika'nın ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olacak şekilde NATO müttefikimiz olarak, Türk ordusunun yeterliliğini artıracak ve istikrar unsuru sağlayacaktır."