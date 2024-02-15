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15 Şubat 2024 Perşembe 10:31:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 10:31:00

Evlenecek gençlere kredi desteği... Başvurular başladı

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Evlenecek gençlere 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz faizsiz 150.000 TL kredi desteği başvuruları başladı.

"Aile ve Gençlik Fonu" kapsamında hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"ne başvuruların başladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, gençlere faizsiz evlilik kredisinde başvuruların başladığı bildirildi.

Evlilik kredisine başvurmak için tıklayın
Etiketler : evlilik kredisi başvuru aile
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