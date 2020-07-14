Esnaf CHP'li belediyeye isyan etti! Binadan içeri girmek istediler

Zuhuratbaba Dikilitaş kurulan pazarın, Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla yeni yer gösterilmeksizin kapatıldığını belirten esnaf, belediye binası önünde toplandı.



Sloganlar atan esnaf, kapatma kararını protesto etti.

ESNAF İLE POLİS ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Grup, binaya girerek belediye başkanı ile görüşmek istedi. Ancak polis izin vermedi. Bunu üzerine grup ile polis ve zabıta arasında arbede yaşandı.