Esnaf CHP'li belediyeye isyan etti! Binadan içeri girmek istediler
Bakırköy Belediyesi'nin meclis kararıyla kapattığı pazar yerinin esnafları belediye binasının önünde protesto yaptı.
Zuhuratbaba Dikilitaş kurulan pazarın, Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla yeni yer gösterilmeksizin kapatıldığını belirten esnaf, belediye binası önünde toplandı.
Sloganlar atan esnaf, kapatma kararını protesto etti.
ESNAF İLE POLİS ARASINDA ARBEDE ÇIKTI
Grup, binaya girerek belediye başkanı ile görüşmek istedi. Ancak polis izin vermedi. Bunu üzerine grup ile polis ve zabıta arasında arbede yaşandı.
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- Esnaf CHP'li belediyeye isyan etti! Binadan içeri girmek istediler