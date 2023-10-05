Esenboğa Havalimanı'nda "kimyasal madde" tatbikatı

Esenboğa Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Murat Soylu'nun koordinatörlüğünde Esenboğa Havalimanı Güvenlik Komisyonu üyeleri ile DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünce "Geniş Katılımlı Acil Durum Planı" kapsamında düzenlenen tatbikat AA tarafından görüntülendi.

Tatbikatta, senaryo gereği ihbar üzerine kimyasal madde taşıdığı belirtilen bir uçak, pistte acil durum planına göre önceden belirlenen güvenli alana iniş yaptı.

Uçağın iniş yapmasının ardından, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Müdürlüğü (ARFF) ekipleri ikinci bir tehlikeye karşı uçağın etrafında hazır bekletildi. Nöbetçi müdürlük tarafından AFAD ve Nükleer Denetleme Kurulu ekiplerine olaya müdahale edilmesi için haber verildi.

Esenboğa Emniyet Şube Müdürlüğünce dışarıdan takviye olarak gelen kuvvetlerin olay mahalline süratle ulaşabilmesi, yaralıların hastane ve sağlık kuruluşlarına sevk işlemleri için trafik düzeni hızlandırıldı.

AFAD'ın Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) keşif ve tespit ekibi, yapılan ölçümler sonucu uçakta fosfor tespit etti, hemen ardından KBRN Lokal Dekontaminasyon ekipleri, müdahale ederek maddenin yayılmasını önledi.

Senaryo gereği AFAD tarafından kurulan dekontaminasyon alanında 10 yolcu ile mürettebattan 3 kişi, kurulan arındırma ünitelerinde dekontamine edildi. DHMİ Sağlık ve UMKE ekipleri dekontamine işlemi yapılan yolcu ve mürettebatın hastanelere sevkini sağladı.

Uçağın ve kimyasala maruz kalan alanların dekontamine işlemleri ARFF ekipleri tarafından tamamlandı. Tehlikenin geçtiği bilgisi Kriz Merkezine bildirilerek tatbikat sonlandırıldı.