Eren operasyonlarının kadın kahramanları...

Terör örgütü PKK'ya yönelik kış öncesi operasyonlar sürüyor. Teröristlerin kış üslenmesini önlemek için yapılan operasyonlarda her alan kontrol ediliyor. PKK'lı teröristlerin kullandığı mağaralar ve sığınaklar bulunup, ele geçirilen malzemeler imha ediliyor. Jandarma birliklerinin yaptığı operasyonlarda artık kadın astsubaylar da sahaya indi.



Sabah'ta yer alan habere göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK terör örgütünü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Tunceli'de "Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu" operasyonu başlatıldı. Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Güvenlik Korucusu ve 72 operasyonel timden oluşan 1060 personel görev alacak. Jandarma Genel Komutanlığı'nın seçkin kadın astsubayları, PKK terör örgütünün korkulu rüyası olmak için operasyon bölgesine iniş yaptı. Kadın astsubaylar ve erkek astsubaylar, PKK'lı teröristlere karşı omuz omuza mücadele etti.

Bu arada Mazgirt ve Hozat ilçeleri kırsalında PKK'lı teröristlerce kullanılan 7 sığınak bulundu. S3 EYP, 76 Kalaşnikof mühimmatı, 15 kilo amonyum nitrat, 2 el telsizi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilen sığınaklar, kullanılamaz hale getirildi.

KADINLARIN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde (JSGA) eğitim alan kadın astsubaylar, akademiye ilk başladıklarında tıpkı erkek adaylar gibi intibak eğitimi dönemine tabi tutuluyor. Fiziksel ve psikolojik eğitimler kadın-erkek ayırt etmeksizin veriliyor. JSGA'da aldıkları eğitim sonrasında kadın astsubaylar, yurdun dört bir yanında ve yurt dışında asayiş, kaçakçılık, trafik, olay yeri inceleme, istihbarat, terörle mücadele gibi her alanda görev alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı, her yıl subay ve astsubay alımlarında toplamın yüzde 10'u oranında kadın personel alımı yaparken, teşkilat içerisindeki kadın personel sayısı her yıl daha da artıyor.

MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE

Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. 3'ü Pençe Kaplan bölgesinde, 2'si Barış Pınarı ve 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.