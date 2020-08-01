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01 Ağustos 2020 Cumartesi 18:54:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 18:54:00

Eren Bülbül'ün annesinden Ekrem İmamoğlu'na tepki: Neden HDP ile yürüdün?

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2017 yılında PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateş sonucu şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oğlunun mezarını ziyareti ile ilgili olarak ''PKK ile HDP'liler ile görüşmesi onlarla bir yolda yürümesi beni çok üzüyor. Görüşebilseydim bunları onun yüzüne soracaktım.'' dedi.

Oğlunun ölümünün üzerinden 3 yıl ve bu Kurban Bayramı ile birlikte 5 bayram geçiren Ayşe Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi’nde oğlunun mezarı başındaki evinde gözyaşı döküyor. Oğlunun şehit edildiği günü hiç unutamadığını belirten Bülbül “Ölümünün üzerinden geçen 5. Bayram. Hala sanki Eren çıkıp gelecekmiş gibi bekliyorum. O acı gün, olay günü gözümün önünden hiç gitmiyor. Benim oğlumun kanını akıtanlardan yüce Mevlam benim bu gözyaşlarımın bedelini inşallah öbür dünyada alacak. Benim yavruma el kaldıranlar utansın, elleri kırılsın” dedi.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ: YÜZÜNE SORACAKTIM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere geldiği memleketi Trabzon’da önceki gün Maçka ilçesine gelerek oğlunun mezarını ziyaret etmesi ile ilgili soruna soru üzerine ise Ayşe Bülbül, yaylada bulunduğu sırada ziyaretin gerçekleştiğini söyledi.

Bülbül, ziyaretten kendisine bilgi verildiğini ancak yaylada ve rahatsız olduğu için mezarı başına gelemediğini belirterek “Gelsem İmamoğlu’nu dışlayacak değilim. PKK’nın peşinden gitmeleri beni rahatsız eden boynumu büken o. Benim yavrumun yüzünü baktıkları zaman hiç mi ağlayıp gözyaşı dökmeyeceklerdi. PKK’lar ile HDP’liler ile görüşmesi onlarla bir yolda yürümesi beni çok üzüyor. Görüşebilseydim bunları onun yüzüne soracaktım. Eren’i şehit edenler ile ilgili ne diyecekti ? Onu merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

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