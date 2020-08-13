Erbaş'tan 'kan bağışı' çağrısı: Nice umutların yeşermesine vesile olabiliriz
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Pandemi sürecinde kan bağışında bulunarak nice umutların yeşermesine vesile olabiliriz" açıklamasında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, pandemi sürecinde kan bağışında bulunmanın önemine işaret ederek, herkesi Türk Kızılaya kan bağışlamaya davet etti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından kan bağışı çağrısıyla paylaşımda bulundu.
Pandemi sürecinde kan bağışında bulunarak nice umutların yeşermesine vesile olabiliriz.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) August 13, 2020
Başta Diyanet İşleri Başkanlığı personelimiz ve tüm mensuplarımız olmak üzere milletimizi @Kizilay'a kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. https://t.co/xAYbNFbBCz
Erbaş, paylaşımında, "Pandemi sürecinde kan bağışında bulunarak nice umutların yeşermesine vesile olabiliriz. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı personelimiz ve tüm mensuplarımız olmak üzere milletimizi Kızılaya kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
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