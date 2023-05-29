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29 Mayıs 2023 Pazartesi 16:29:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 16:29:00

Emine Erdoğan'dan İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümü paylaşımı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İstanbul'un fethinin, "kutlu bir müjdeyle gelen tarihi zafer, kadim bir hayalin gerçekleşmesi" olduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul'un fethi, kutlu bir müjdeyle gelen tarihi zafer, kadim bir hayalin gerçekleşmesidir. Fethin 570'inci yıl dönümünde şanlı Komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum."

Etiketler : emine erdoğan istanbulun fethi yıl dönümü
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