Emine Erdoğan'dan İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümü paylaşımı

Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

İstanbul'un fethi, kutlu bir müjdeyle gelen tarihi zafer, kadim bir hayalin gerçekleşmesidir.



Fethin 570'inci yıl dönümünde şanlı Komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 29, 2023

"İstanbul'un fethi, kutlu bir müjdeyle gelen tarihi zafer, kadim bir hayalin gerçekleşmesidir. Fethin 570'inci yıl dönümünde şanlı Komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum."