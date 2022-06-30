VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
En düşük emekli aylığı 3 bin 500... TBMM'de kabul edildi
Macron: Fransa ve Türkiye NATO'nun birliğine ve gücüne bağlı
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında açıklama
'Alpin' göreve hazırlanıyor
Alzheimer'a karşı grip aşısı
"Muhtıra metni, ülkemiz lehine stratejik bir kazanım"
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
"Hiçbir sorunu görmezden gelmiyoruz"
Boris Johnson'dan Başkan Erdoğan'a övgü
Girişimci ve Fotoğraf Sanatçısı Sam Yari Sergi Düzenliyor
İlter Avşar Türk Gastronomisi Hakkında Bilgi Verdi
Merve Ulukanoğlu DKNY New York Markasının Çekimleri İçin yeniden Kuveyt'te
İsveç ve Finlandiya NATO'ya davet edildi
Avrupa'dan 'üçlü muhtıra' yorumu: Erdoğan'ın zaferi
Dünya "zafer" Akşener "taviz" dedi
Uganda'da milletvekilleri, hükümetin Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı dilini kınadı
Doha'da başlayacak nükleer anlaşmaları canlandırma görüşmeleri son tur mu, yeni bir şans mı?
Eczacıbaşı'ndan sağlıkta stratejik "satın alma" adımı
Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar
NATO Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafı çektirdi!
Demir Yumruk operasyonunda gözaltına alınan Erol Evcil Ankara Emniyetinde
Çekiçli cinayetin azmettiricisi maktulün iş ortağı çıktı
NATO liderleri Madrid'de zirve oturumlarına başladı
Melilla'daki göçmen katliamından yaralı kurtulan Sudanlı İsmail'in yarım kalan umut yolculuğu
30 Haziran 2022 Perşembe 01:00:00 - Güncelleme:30 Haziran 2022 Perşembe 01:00:00

Emeklilere aylık asgari 3 bin 500 lira ödenmesine ilişkin önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren kanun teklifinin görüşmelerinde, en düşük emekli aylığının 3 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören önerge kabul edildi.

Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin komisyondaki görüşmelerinde AK Parti ve MHP milletvekilleri, emekli aylığına ilişkin önerge sundu.

Kabul edilen önergeyle yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 3 bin 500 liraya çıkarılacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, teklif sahibi milletvekillerinin ve muhalefet milletvekillerinin en düşük emekli maaşının 3 bin liraya yükseltilmesini az bulduğunu dile getirerek, komisyon üyesi milletvekillerinin rakamın daha yüksek olması konusunda kendileriyle istişarede bulunduğunu belirtti.

Elitaş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları istişareler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları değerlendirmeler sonucunda Cumhur İttifakı olarak en düşük emekli maaşının 3 bin 500 lira olmasını komisyon üyelerinin takdirine sunduklarını kaydetti.

Etiketler : emeklilik tbmm asgari
Minderden podyuma

Minderden podyuma
Çikolata aşkına

Çikolata aşkına
12 yıl sonra baba albüm

12 yıl sonra baba albüm
Bodrum'da enerji tatili

Bodrum'da enerji tatili
Mutfaktan defileye

Mutfaktan defileye
Beş yıl sonra dönüş

Beş yıl sonra dönüş
Survivor Babuş kebapçı oldu

Survivor Babuş kebapçı oldu
'Ayrılmayalım' diyor

'Ayrılmayalım' diyor
plajda spor

plajda spor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX