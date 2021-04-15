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15 Nisan 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:15 Nisan 2021 Perşembe 08:30:00

Ekipler evleri dolaşacak! Aşı için ikna timi

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Aşı ikna timi göreve başlıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde, sırası geldiği halde aşılarını yaptırmayanların ikna edilmesi için özel ekipler kurulacak. Ev ziyaretlerinde alınacak verilerle, neden aşı yaptırılmadığı da belirlenecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından "Aşı sırası gelenlerin bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum" çağrısından sonra, sırası geldiği halde aşı olmayanların ikna edilmesi ve aşılanmaları için aile hekimleri öncülüğünde ekipler oluşturuldu.

FAYDALARI ANLATILACAK

Akşam'ın haberine göre, Bu ekipler sırası geldiği halde aşı olmayanların evlerine gidecek, vatandaşlara neden aşı olmadıklarını soracak, aşının yararları hakkında bilgi verecek. Aşılama çalışmalarıyla entübe vakalar içerisinde 65 yaş üstü oranının %71'den %54.4'e indiği, sağlık çalışanlarında ise bu oranın %1.1'den %0.15'e gerilediği anlatılacak. Aşılama çalışması sayesinde vefat edenler içerisinde 65 yaş üstünün oranının yüzde 65'e düştüğü de ifade edilecek. Aşı ikna ekiplerinin ziyareti sonucunda aşı olmaya karar veren vatandaşlar sistemden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek. Bu çalışmayla birlikte aşı sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlarının oranın büyük oranda düşürülmesi hedefleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında sağlık çalışanlarının yüzde 14'ünün, 65 yaş üstünün ise yüzde 23.6'sının halen aşı yaptırmadığını açıklamıştı.

İFTARDAN SONRA AŞIYA KOŞTULAR

Ramazan'la birlikte hastanelerde iftar sonrasında da aşılama işlemlerine başlandı. Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde iftar sonrası için randevu alan 217 kişi koronavirüs aşısı oldu.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan AŞI İKNA
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