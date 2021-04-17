Ege Denizi'nde deprem

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17 Nisan 2021 Cumartesi 20:27:00 - Güncelleme:17 Nisan 2021 Cumartesi 20:37:00

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, saat 20.08'de, 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 29,67 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

'DEPREME İLİŞKİN OLUMSUZ BİR İHBAR ULAŞMADI'

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabındaki paylaşımında, saat 20.08'de Ege Denizi'nde Datça açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, "Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir." ifadesini kullandı.

İlgili birimlerin tarama çalışmalarına devam ettiğini belirten Çataklı, Muğla'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Etiketler : ege denizi deprem muğla deprem afad datça deprem
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