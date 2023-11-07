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07 Kasım 2023 Salı 07:30:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 07:30:00

Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi

Kaynak: AA

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Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada da çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine merkeze bağlı Yenitaşköprü köyündeki silah tamir atölyesine operasyon düzenledi.

Atölyede yapılan aramada, 17 tabanca, 100 tabanca üst kapak takımı, 95 yiv ve seti açılmış tabanca namlusu, 2 kuru sıkı tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

Ekipler, atölyenin işletmeciliğini yapan Y.K, babası M.K. ile çalışan E.G'yi gözaltına aldı.

Etiketler : düzce silah kaçakçılığı operasyon
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