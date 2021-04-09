Heyecanlandıran paylaşım! Dünyada bir ilk olacak...

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09 Nisan 2021 Cuma 13:19:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 13:19:00

Dünyada bir ilk olacak! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım

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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni SİHA TB3 hakkında, 'Sınıfında dünyanın ilk gemiye konuşlu S/İHA'sı olacak. Bayraktar TB3'ün yuvası TCG Anadolu'yu ziyaret ettik.' açıklamasında bulundu.

Bayraktar TB2'lerin üreticisi Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yeni SİHA TB3 ile ilgili paylaşımda bulundu. Selçuk Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

Sınıfında dünyanın ilk gemiye konuşlu S/İHA'sı olacak Bayraktar TB3'ün yuvası TCG Anadolu'yu ziyaret ettik. Savunma Sanayii ve Deniz Kuvvetlerimizden teknik heyetler ile harekat isterleri toplantısı yaptık. Mavi Vatan'da daha güçlü olacağız!

'SINIFINDA BENZERİ YOK'

Selçuk Bayraktar, TB3'lerle ilgili, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip kalkan yani gemi platformlarına da inip kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak diye geliştirildi. Kanatları katlanıyor. Uçak gemisine iniyor. 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor. O çalışmalar devam ediyor" açıklamasında bulunmuştu.

Etiketler : selçuk bayraktar bayraktar tb3 siha iha
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