Heyecanlandıran paylaşım! Dünyada bir ilk olacak...

Bayraktar TB2'lerin üreticisi Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yeni SİHA TB3 ile ilgili paylaşımda bulundu. Selçuk Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:



Sınıfında dünyanın ilk gemiye konuşlu S/İHA'sı olacak Bayraktar TB3'ün yuvası TCG Anadolu'yu ziyaret ettik. Savunma Sanayii ve Deniz Kuvvetlerimizden teknik heyetler ile harekat isterleri toplantısı yaptık. Mavi Vatan'da daha güçlü olacağız!

Sınıfında dünyanın ilk gemiye konuşlu S/İHA'sı olacak #BayraktarTB3'ün yuvası TCG Anadolu'yu ziyaret ettik. @SavunmaSanayii ve Deniz Kuvvetlerimizden teknik heyetler ile harekat isterleri toplantısı yaptık.#MaviVatan'da daha güçlü olacağız!#MilliTeknolojiHamlesi ✈️����⚓️������ pic.twitter.com/r5ipOpn0Ht — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 8, 2021

'SINIFINDA BENZERİ YOK'

Selçuk Bayraktar, TB3'lerle ilgili, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip kalkan yani gemi platformlarına da inip kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak diye geliştirildi. Kanatları katlanıyor. Uçak gemisine iniyor. 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor. O çalışmalar devam ediyor" açıklamasında bulunmuştu.