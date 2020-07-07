07 Temmuz 2020 Salı 19:00:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 19:12:00
DSÖ: Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık." dedi.
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