Dostluk eli Ali'den

Depremde yıkılan İzmir'in Bayraklı İlçesi’ndeki Rıza Bey Apartmanı'na ilk andan itibaren çok sayıda yardım ekibi ulaşırken, arama kurtarma çalışmaları da büyük umutlarla sürdürülüyor. Ekipler arama kurtarma çalışmalarını yürütürken, birçok sivil toplum kuruluşu da ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba harcıyor. Başta Kızılay ve AFAD olmak üzere dernek ve kuruluşlar yemek, çorba, çay ve çeşitli ikramlarda bulunuyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencisi, 23 yaşındaki Fildişi Sahili doğumlu Ali Oueremi de vatandaşların yardımına koşuyor.



İLK DEFA DEPREME TANIK OLDU

Sabahtan akşama kadar görevlilere çay, kahve ve yemek ikramı yaparak onlara yardımcı olmaya çalışan Ali Oueremi, kendi ülkesinde daha önce hiç depreme şahit olmadığını anlatan Oueremi, depremde kendisinin de çok korktuğunu belirtti. Depremin ardından olay yerine gelip yardım faaliyetlerine başladığını anlatan Ali, "Kurtarma ekipleri insanları kurtarmaya çalışırken ben de onlara yemek ve çay dağıtıyorum. Onlara çok dua ediyorum. Deprem olduğu andan beri buradayım. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

