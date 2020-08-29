Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. 29 Ağustos ve 11 Eylül tarihleri arasında yapılacak atış eğitimi için Navtex ilan edildi.
Doğu Akdeniz için yeni bir NAVTEX ilan edildi. Bugünden itibaren geçerli olan ilan 11 Eylül'e kadar sürecek. Anamur'un güneyinde gerçekleşecek ve atış eğitimi yapılacak.
Dün Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Türk jetlerinin NAVTEX bölgesinde 6 adet Yunan F-16'sına önleme yaptığına göre dair görüntüler paylaşılmıştı.
- Giresun'dan acı haber! 1 cansız beden daha bulundu
- Başkan Erdoğan Kulliye'de kabul etmişti: Türkiye uçak motoru için ilk adımı attı
- Gürbulak Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu!
- Bakan Selçuk'tan yeni eğitim öğretim yılına ilişkin önemli açıklamalar - Canlı izle
- İçişleri Bakanı Soylu'dan sert 30 Ağustos açıklaması
- Türkiye genelinde büyük uygulama... Çeşitli suçlardan aranan bin 281 kişi yakalandı