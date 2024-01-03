DMM'den “Suriyelilere anaokulu yapmak için bir lisenin korusuna kıyıldığı" iddiasına yalanlama

DMM'den “Suriyelilere anaokulu yapmak için bir lisenin korusuna kıyıldığı" iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve haberlere konu olan, "Suriyelilere anaokulu yapmak için İzmir Bornova Anadolu Lisesinin korusuna kıyılıyor" iddiasının gerçek dışı olduğunu duyurdu.

İletişim Başkanlığı konuya ilişkin paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve haberlere konu olan, "Suriyelilere anaokulu yapmak için İzmir Bornova Anadolu Lisesinin korusuna kıyılıyor" iddiası doğru değildir.

İzmir'in Bornova ilçesinde Bornova Anadolu Lisesi arazisi içerisinde ve çevresinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İşitme Engelliler Özel Eğitim Okulu (Yık-Yap kapsamında yeniden inşa aşamasında) bulunmaktadır.

Aynı arazi içerisinde yapımına başlanan 4 derslikli anaokulu projesi, İzmir'in 2023 il yapım programına tanımlı olup bölgedeki anaokulu ihtiyacından dolayı programa alınmıştır. Proje, İzmir 1 http://no.lu Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğünce onaylanmış, akabinde Bornova Belediyesinden ruhsat alınmıştır.

Yapımına başlanan söz konusu anaokulunun Suriyeliler için inşa edildiği iddiası tamamen gerçek dışı olup, vaziyet planına göre hiçbir ağaca da zarar verilmemiştir. Anaokulunun yapımı tamamlandığında 200 okul öncesi öğrencisi, eğitim-öğretim faaliyetlerinden yararlanacaktır.