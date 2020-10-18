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18 Ekim 2020 Pazar 23:31:00 - Güncelleme:18 Ekim 2020 Pazar 23:31:00

Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı

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Terör örgütü PKK'nın kandırıp dağa kaçırdığı ailelerden 2'si daha Diyarbakır'daki evlat nöbetine katıldı.

Diyarbakır HDP önündeki evlat nöbetine katılan baba Düzgün Özkan, “Oğluma sesimi duyurmak için geldim” dedi. Çetin Kurt da kardeşine seslendi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemine, Tunceli’den oğlu Çetin için gelen baba Düzgün Özkan ve Şanlıurfa’dan kardeşi Çetin için gelen ağabey Ahmet Kurt da dahil oldu. Oğlunun 2014’te HDP’liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten baba Özkan, Diyarbakır annelerinin eylemini televizyondan izlediğini, oğluna sesini duyurmak için eyleme katıldığını söyledi.

ELLERİNİ ÇEKSİNLER

Oğlundan haber alamayınca HDP İl binasına gittiğini ve olumsuz cevap aldığını anlatan Baba Özkan, “Duyduğum kadarıyla çocuğum Suriye’de. Bu çocukları HDP kandırmasa, kim dağa götürebilir? Onlar çocuklarımızı dağa götürdüler. Ellerini bu çocukların üzerinden çeksinler. Bu anneler burada ağlamasın. Artık buna ‘yeter’ diyoruz. Çocuğumun annesi 2 sene önce onun hasretinden vefat etti” ifadelerini kullandı.

HDP’LİLERDEN İSTİYORUM

Kardeşi Çetin Kurt’un 2013’te HDP’liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten ağabey Kurt, kardeşine sesini duyurmak için eyleme dahil olduğunu söyledi. Çetin kaçırıldığından beri kendisinden haber alamadıklarını aktaran ağabey Kurt, “HDP önünde eylem yapan anneleri gördüm, buraya geldim. HDP’lilerden kardeşimi istiyorum. Onlar kardeşimi götürdüler, onlar getirecek. Kardeşim gelene kadar burada eylemime devam edeceğim” dedi.

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