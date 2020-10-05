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05 Ekim 2020 Pazartesi 09:11:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 09:17:00

Diyarbakır'da yasak bölgede izinsiz drone uçuran ABD vatandaşı yakalandı

Kaynak: AA

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Diyarbakır'da yasak bölgede izinsiz drone uçurduğu tespit edilen ABD vatandaşı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, tarihi surları merak ettiği için görüntü aldığını, bölgede drone uçurmanın yasak olduğunu bilmediğini söyledi. Şüphelinin işlemleri sürüyor.

Polis ekipleri, merkez Sur ilçesi sınırlarında bulunan yasak bölgede izinsiz drone uçurulduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları araştırmada dronenin ABD'nin Pensilvanya nüfusuna kayıtlı Mark John Xenakes tarafından kullanıldığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, polise verdiği ifadede, tarihi surları merak ettiği için bölgeden görüntü ve fotoğraf aldığını, burada drone uçurmanın yasak olduğunu bilmediğini iddia etti.

En son Somali'de bulunduktan sonra Almanya'ya döndüğünü, oradan da KKTC'ye geçtiğini ve 21 Eylül’de Mersin'e giriş yaptığını belirten şüpheli, burada araç kiraladıktan sonra Gaziantep ve ardından Diyarbakır’a geldiğini ifade etti. 3 Ekim’de Elazığ’a gittiğini ve sonra yeniden Diyarbakır’ı geldiğini kaydetti.

Şüphelinin, 14 yıl ABD ordusuna bağlı bir helikopter firmasında çalıştığını, yıllarca Afrika'da ABD Dışişleri Bakanlığı için müteahhitlik yaptığını, Afrika Birliğinin Eş-Şebbab ile savaşına yardım ettiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin işlemleri sürüyor.

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