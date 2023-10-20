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"Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor"
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20 Ekim 2023 Cuma 17:15:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 17:15:00

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, okuduğu cuma hutbesinde, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, "Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde okuduğu cuma hutbesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değindi.

Hazreti Muhammed'in ilk yıllarında müşriklerin Mekke'deki Müslümanlara uyguladığı baskı ve zulümlerin iyice artmasının ardından, "içinde müjde ve hikmet barındıran" İnşirah Suresi'nin indirildiğini belirten Erbaş, "Bugün, başta Filistin olmak üzere yeryüzünde baskı ve zulme maruz kalan bütün kardeşlerimize İnşirah Suresi'nin gönülleri rahatlatan, müminlere umut aşılayan mesajlarıyla seslenmek istiyorum." dedi.

İnşirah Suresi'nin hatırlattığı hakikatlerden birinin de "Şüphesiz her zorluğun ardından bir kolaylık vardır." ifadesi olduğunu dile getiren Erbaş, "Bizler inanıyoruz ki her hüznün ardından bir sevinç, her sıkıntının ardından bir ferahlık mutlaka gelecektir. Zira Cenabıhak, peygamberleri ve inananları hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Onları, zalimlerin ve düşmanların insafına asla terk etmemiştir." diye konuştu.

"MASUM İNSANLAR VAHŞİCE KATLEDİLİYOR"

Bugün, Filistin'de insanlık tarihinin en büyük zulmünün yaşandığını vurgulayan Erbaş, "Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanlar vahşice katlediliyor. Evler, camiler, okullar ve hatta hastaneler acımasızca bombalanıyor. Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor." ifadelerini kullandı.

Binlerce masum insan hayatını kaybederken dünyanın sadece seyretmekle kaldığını belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Mazlumun ırkına, diline ve dinine bakılmaz. Zalim Müslüman, mazlum gayrimüslim olsa bile bizim inancımız, dinine, ırkına bakmadan zalime karşı mazlumun hakkını korumayı, onun yanında yer almayı emreder. Bizim inancımız bu kadar insana saygı gösteren bir dindir. Bütün dünya bunu bilmeli. Zulme uğrayan insanlar Müslüman diye onları görmezden gelenler utansın."

Erbaş, İstanbul'un fethinin ardından Ayasofya'da toplanan ve akıbetlerini korku içerisinde bekleyen rahiplere, keşişlere, kadınlara, masumlara Fatih Sultan Mehmet'in büyük merhamet ve şefkatle yaklaştığına işaret ederek, "Ayasofya minberinden tüm insanlığa sesleniyorum ve herkesi zalimin karşısında, mazlumun yanında olmaya davet ediyorum. Unutmayın, tarihten ders alın. Zulümle abat olanın sonu berbat olur." dedi.

Etiketler : ali erbaş cuma hutbesi israil gazze saldırı insanlık suçu
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