Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşıyla görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştüğünü duyurdu.
Çavuşoğlu ile görüntülü görüşme yaptığını aktaran Arreaza, "Çok yönlü politik iş birliğimizi teyit ettik. Birlikte yürüttüğümüz devam eden projeleri ve yeni iş birliği alanlarını gözden geçirdik. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için test kitleri, malzeme ve ekipman yardımı için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Venezuela'ya gönderdiği 15 tondan fazla tıbbi ekipman yardımı, 18 Temmuz'da başkent Caracas'a ulaşmıştı.
- Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz ve F-35 açıklaması
- Bakan Koca ve Soylu Kovid-19'u görüştü
- Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür
- Bakan Koca son durumu paylaştı: Son 24 saatte 1092 hasta iyileşti, 15 kişi hayatını kaybetti
- Deprem ve doğal afetler için Meclis'te araştırma komisyonu kurulması talebi
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşıyla görüştü