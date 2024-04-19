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19 Nisan 2024 Cuma 13:13:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 13:13:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda'nın Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye ile Hollanda arasında 2008'den bu yana icra edilen Wittenburg Konferansı'nın 10. Toplantısı kapsamında Hollanda'yı ziyaret eden Fidan, Lahey kentinde Başbakan Rutte ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Rutte, Türkiye-Hollanda ilişkileri, Gazze'deki son durum, Ukrayna'daki gelişmeler ve terörle mücadele konularını ele aldı.

Etiketler : hakan fidan hollanda mark rutte
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