Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Zor zamanımızda bizi yalnız bırakmayan kardeş Özbekistan'ın Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyor Saidov'a dayanışma ziyareti için müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Grateful for solidarity visit of Saidov, Acting FM of brotherly #Uzbekistan, which strongly stood by us in our difficult times.#deprem pic.twitter.com/SwGELbmYEB