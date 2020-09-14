Türkiye'den net mesaj! Doğu Akdeniz'de geri adım atmadık

Oruç Reis'in Antalya'ya yanaşmasıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Oruç Reis'in bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadığını açıkladı.

Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yapan Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın küçük bir ülkenin kompleksi içinde hareket ettiğini söyledi.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM OLACAK MI?

Yaptırımı Fransa, Yunanistan ve Rum kesiminin istediğini belirten Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

"24-25 Eylül'de bir yaptırım kararı beklemiyorum ama olabilir de. Geçmişte de benzer şeyler oldu. Biz Avrupa'ya gidecek göçmenleri durdurmama kararı aldık ve bu karar halen geçerli. "

"KENDİNE GÜVENEN ÜLKE MASAYA OTURUR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un dürüst bir siyasetçi olmadığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz anlattıkça AB üyeleri haklılığımızı görmeye başladı. Sevilla haritasından vazgeçilmezse gerginlik bitmez. Kendine güvenen ülkeler önşartsız masaya oturur." açıklamasında bulundu.

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