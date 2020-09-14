Bakan Çavuşoğlu: Türkiye Doğu Akdeniz'de geri adım atmadı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmadığını, Oruç Reis gemisinin limana bakım ve ikmal için çekildiğini söyledi.
Oruç Reis'in Antalya'ya yanaşmasıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Oruç Reis'in bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadığını açıkladı.
Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yapan Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın küçük bir ülkenin kompleksi içinde hareket ettiğini söyledi.
TÜRKİYE'YE YAPTIRIM OLACAK MI?
Yaptırımı Fransa, Yunanistan ve Rum kesiminin istediğini belirten Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:
"24-25 Eylül'de bir yaptırım kararı beklemiyorum ama olabilir de. Geçmişte de benzer şeyler oldu. Biz Avrupa'ya gidecek göçmenleri durdurmama kararı aldık ve bu karar halen geçerli. "
"KENDİNE GÜVENEN ÜLKE MASAYA OTURUR"
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un dürüst bir siyasetçi olmadığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz anlattıkça AB üyeleri haklılığımızı görmeye başladı. Sevilla haritasından vazgeçilmezse gerginlik bitmez. Kendine güvenen ülkeler önşartsız masaya oturur." açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
- Türkiye'den net mesaj! Doğu Akdeniz'de geri adım atmadık
- İletişim Başkanı Altun: En sert şekilde cevap verilecektir
- Türkiye'de Doğu Akdeniz açıklaması: Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli
- Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı'ya geçmiş olsun telefonu
- Bakanlıktan Oruç Reis açıklaması
- Dışişleri'nden ABD ile GKRY arasındaki muhtıraya tepki