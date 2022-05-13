VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Tedarik zincirindeki kırılmayı en iyi değerlendiren ülkeyiz"
"Necip Fazıl bu millete ruh kökünden aldığı kuvvet ve cesaretle var olabileceğini gösterdi"
AB: İsrail şiddeti karşısında dehşete düştük
Ay toprağıyla ilk kez bitki yetiştirildi
ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Türkiye ile çalışıyoruz
Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık dava
Saldırıyı terörle mücadele birimi soruşturacak
NATO'dan Avrupa'da geniş çaplı tatbikat
Türkiye'nin büyüme ve ihracattaki başarısı tüm dünyadan takdir topluyor"
Şehit ve Gazi yakınlarına Trabzon gezisi düzenlendi
Komşuya normalleşme şartı: Türkiye'ye karşı toprak iddialarında bulunmamalı
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu”
Bakan Nebati: 2022'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyebiliriz
'Müjdemi İsterim' sette
Stand-up yaparken tanışmışlar
'36 benden' dayatmasını kabul etmiyor
Adalar'da tırtıl seferberliği
Toprağı korumak için pil topladılar
Yaren Leylek'ten müjdeli haber
2021'in doğum şampiyonu; Şanlıurfa
Hemşirelerden anne şefkati
Mars'ta gizemli kapı
BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti
Hepsiburada Türkiye'nin En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası oldu
13 Mayıs 2022 Cuma 12:52:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2022 Cuma 12:53:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: PKK'yı YPG'yi meşrulaştırma çabası görüyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ile ortak basın açıklaması yaptı. Çavuşoğlu Paris'teki başkonsolosluğuna saldırıya ilişkin "Fransa gerekeni yapması gerekiyor" dedi. Çavuşoğlu ABD'ye de tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince yayınlanan yönetmelikle Suriye'nin kuzeydoğusu ve batısında rejim kontrolünde olmayan bazı bölgelerdeki ekonomik faaliyetlerin ABD'nin Sezar Yasası yaptırımlarından muaf tutulmasına ilişkin, "Bu seçici, ayrımcı bir yaklaşım ve belli bölgeler için bu Sezar Yaptırımı konusunda bir esneklik getirmişler." dedi.

Objektif bir kriter olmadığı için "seçici" dediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Rejimin kontrol ettiği bölgelere bunu esnetmek istemiyorlar ama rejimin kontrol etmediği, şu andaki bölgeler konusunda ayrımcılık yapıyorlar. Özellikle PKK/YPG'nin ağırlıklı olduğu yerlerde bunu esnetiyorlar. Örneğin terörden arındırdığımız, DEAŞ'tan arındırdığımız bölgeyi kapsıyor ama PKK'dan arındırdığımız Afrin gibi bölgeyi kapsamıyor." diye konuştu

Çavuşoğlu, Sezar Yasası'nın ya da yaptırımların esnetilmesi, uluslararası toplumun en çok destek vermesi gereken yerin İdlib olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Neden? Milyonlarca yerinden edilmiş insan var. Biz oradaki Suriyeliler için briket evler yapıyoruz. Birçoğu evlerine taşındı. Devam ediyor, 100 bin briket ev yapılacak. Uluslararası toplumun buna destek vermesi gerekiyor. Bu bölgeye destek vermenin önünü açacak, bu Sezar Kanunu'nda esnekliği, bu bölgede gösteriyorlar mı? Hayır. Gerekçe ne, sebep ne? Niye burası dışarıda tutuluyor?"

İnsanların Afrin bölgesine de döndüğünü, Türkiye'nin terörden arındırdığı bölgelere Türkiye'den 500 bin civarında Suriyelinin gittiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Oysa bu tür destekler olsa daha fazla dönecek. Burada PKK'yı, YPG'yi meşrulaştırma çabası görüyoruz. Kimseyle istişare etmeden ve belli saiklerle alınmış bir karardır. " ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, özellikle sınır ötesi insani yardımların BM ile beraber Türkiye üzerinden ulaştığını, büyük bölümünün İdlib bölgesine ve oradan da Suriye'nin diğer bölgelerine gittiğini belirterek, "Hal böyleyken bu bölgenin hariç tutulması anlamlıdır, sebebi de bellidir." dedi.

Etiketler : Christophe Lutundula Apala PKK YPG Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Çocukken bağlama çalardım

Çocukken bağlama çalardım
Akıl hocası Rıdvan

Akıl hocası Rıdvan
Hollywood yıldızı benzetmesi

Hollywood yıldızı benzetmesi
Albüm heyecanı

Albüm heyecanı
Bayramda kafasını dinledi

Bayramda kafasını dinledi
İhanet iddiasında kılıçlar çekildi

İhanet iddiasında kılıçlar çekildi
Şiddetin her türlüsüne karşıyım

Şiddetin her türlüsüne karşıyım
Tatil isteği

Tatil isteği
Tatil yerine sete gidecek

Tatil yerine sete gidecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX