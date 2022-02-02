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02 Şubat 2022 Çarşamba 15:56:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 15:56:00

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri itmesine tepki gösterdi

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri tehlikeli biçimde geri itmesine ilişkin Türkiye'nin uluslararası toplumu defalarca uyardığını hatırlatarak, Yunanistan'ın bir an önce bu yasa dışı faaliyete son vermesi gerektiğini vurguladı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 12 düzensiz göçmene ilişkin bir haberi Twitter hesabından paylaşan Kıran, şunları kaydetti:

"Türkiye, Yunanistan sahil güvenlik yetkililerinin tehlikeli biçimde mültecileri geri itmesine ilişkin uluslararası toplumu defalarca uyardı. Bu geri itme faaliyetleri özellikle havanın çok soğuk olduğu zamanlarda trajik sonuçlar doğuruyor. Yunanistan, bir an önce bu yasa dışı faaliyetlerine son vermelidir."

Etiketler : Edirne YUNANAİSTAN GÖÇMEN
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