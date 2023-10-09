Depremden etkilenen Afganistan'a Türkiye'den yardım eli
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan temel yaşam malzemelerini ve teçhizatı taşıyan uçağın Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım elini Afganistan'a ulaştırıyoruz. Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ve AFAD'a ait teçhizatları bölgeye ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak Mürted Hava Meydan Komutanlığından hareket etti." ifadeleri kullanıldı.
Ülkemizin yardım elini Afganistan'a ulaştırıyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2023
Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ve AFAD'a ait teçhizatları bölgeye ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan hareket etti. pic.twitter.com/7UxWUX7dcs
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