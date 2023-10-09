Depremden etkilenen Afganistan'a Türkiye'den yardım eli

MSB'den yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım elini Afganistan'a ulaştırıyoruz. Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ve AFAD'a ait teçhizatları bölgeye ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak Mürted Hava Meydan Komutanlığından hareket etti." ifadeleri kullanıldı.

Ülkemizin yardım elini Afganistan'a ulaştırıyoruz.



Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ve AFAD'a ait teçhizatları bölgeye ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan hareket etti. pic.twitter.com/7UxWUX7dcs — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2023