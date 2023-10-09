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09 Ekim 2023 Pazartesi 11:23:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 11:23:00

Depremden etkilenen Afganistan'a Türkiye'den yardım eli

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan temel yaşam malzemelerini ve teçhizatı taşıyan uçağın Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım elini Afganistan'a ulaştırıyoruz. Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ve AFAD'a ait teçhizatları bölgeye ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak Mürted Hava Meydan Komutanlığından hareket etti." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : türkiye yardım afganistan deprem
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