Deprem bölgelerine ilave 206 savcı görevlendirildi

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK'nin başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirdiği savcı sayısının 206'ya ulaştığı bildirildi.

Buna göre Kahramanmaraş'a 53, ilçeleri Elbistan'a 12, Göksun'a 2, Hatay'a 54, ilçeleri Hassa'ya 5, İskenderun'a 14, Kırıkhan'a 5, Samandağ'a 2, Adıyaman'a 52, Malatya'ya 2 ve Osmaniye'ye ilave 5 savcı gönderildi.