Deprem bölgelerine doğalgaz verilmeye başlanıyor
Kaynak: AA
BOTAŞ, Kahramanmaraş ile Pazarcık ve Narlı, Gaziantep ile Nurdağı ve Islahiye, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verildiğini bildirdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından güvenlik tedbirleri kapsamında kesilen doğal gaz akışı, kademeli olarak yeniden sağlanıyor.
Bu kapsamda, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş ile Pazarcık ve Narlı, Gaziantep ile Nurdağı ve Islahiye, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verildiğini bildirdi.
BOTAŞ, yarın Hatay il merkeziyle Kırıkhan ilçesi şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verilmesinin planlandığını duyurdu.
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