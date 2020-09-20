Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye'ye karşı yaptırım dili hiçbir zaman sonuç alamaz

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20 Eylül 2020 Pazar 10:10:00 - Güncelleme:20 Eylül 2020 Pazar 10:21:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz

Kaynak: DHA

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dilinin hiçbir zaman sonuç almayacağını belirterek, "Bunu artık Avrupalı siyasetçilerin görmesi lazım. Türkiye'yi birtakım tehdit yahut yaptırımlarla korkutacaklarını zannedenler, kararlılığından vazgeçireceğini zannedenler beyhude bir çaba içerisindeler." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz. Bunu artık Avrupalı siyasetçilerin görmesi lazım. Türkiye'yi birtakım tehdit yahut yaptırımlarla korkutacaklarını zannedenler, kararlılığından vazgeçireceğini zannedenler beyhude bir çaba içerisindeler."

Sayın Macron'un Türkçe bir mesaj yayınlaması güzel, sempatik bir adım. Ama lafızdan çok mana önemli. Kastedilenin ne olduğu ve bunun hangi siyasi stratejik çerçeveye oturduğuna da bir bakmak gerekiyor. Benim kanaatimce Sayın Macron dünya siyasetini doğru okumuyor.

(Yunanistan ile istikşafi görüşmeler) Şu anda geldiğimiz noktada iklim bu görüşmelerin başlamasına çok daha müsait hale gelmiş durumda. Yakın bir vadede bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, istikşafi görüşmeler tekrar başlayabilir.

(Yunanistan gazetesinin hakeret içerikli manşeti) Bunu en şiddetli bir şekilde kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum. Çünkü bu atılan başlığın basın özgürlüğü ile ifade hürriyeti ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bu bir provokasyondur.

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