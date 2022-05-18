Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yarın 103'üncü yıldönümüne ulaşacağımız 19 Mayıs 1919 tarihi milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin önemli dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak anılan 19 Mayıs, dayatmalara teslim olmayıp kendi iradesini çizmenin sembolüdür. Samsun'da başlayıp Ankara'da sona eren, İzmir'de nihayete erişen bu dönemin şanı da şerefi de milletimize aittir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelede emeği olan herkesi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

Cumhuriyet bizim ilk değil, son devletimizdir. Coğrafyamızdaki son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıldönümünü muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmaya adadık.

Türkiye'nin böylesine kapsamlı ve iddialı vizyona, hedefe, projeye sahip tek partisi AK Parti, tek siyasi birliği Cumhur İttifakı'dır. İnşallah AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki dönemde de eser ve hizmet siyasetinde yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.

ATATÜRK HAVALİMANI AÇIKLAMASI

Karşımızdaki habis zihniyet boş durmuyor. Henüz SADAT tartışması bitmeden Atatürk Havalimanı'nda inşaa edeceğimiz millet bahçesine saldırmaya başladılar. Öyle alçakça, since yapıyorlar ki bu senaryo bunların kalibresini aşar. İstanbul Havalimanı'nın inşaası başladığından beri kendi ticaret konumlarının sarsılacağından endişelenenlerin yalan kumpası estiriliyor. Bu tesisin adı 12 Eylül'e kadar Yeşilköy Havalimanı'ydı. Tüm darbecilerin yaptığı ihaneti gizlemek için kullandığı araç hep Atatürk maskesi olmuştur. 12 Eylül darbecilerinin başı Evren de Cumhurbaşkanlığı döneminde Yeşilköy'ün ismini Atatürk yaparak aynı yolu izlemiştir. Bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil, kendi kirli gündemlerini inşa etmektir. Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı.

Bu hesabı soramayanların iftiraları ortada. Böyle samimiyetleri olsaydı, kendi ülkelerini yabancılara şikayet eden genel başkanlarından, belediye başkanlarından hesap sorarlardı. Atatürk Kültür Merkezi'ne karşı olanlardan hesap sorarlardı. Meselenin Atatürk değil, ülkenin ve milletin kazanımları olduğu izaha muhtaca gerek kalmayacak kadar açık.

Atatürk Havalimanının faaliyetlerine devamı, etkileriyle sürdürülemez bir hale gelmişti. Dünyanın pek çok yerinde yapıldığı gibi biz de yeni havalimanı inşa ederek bu sorunun çözümü yoluna gittik. Bundan bile rahatsız oldular. Sadece kargo bölümü Atatürk Havalimanı kadar olan İstanbul Havalimanı ülkemizin en büyük kazanımları arasına girmiştir. Bu gerçeği değiştirmeye kimsenin gücü ve nefesi yetmeyecektir.

Atatürk Havalimanı'nın bir pisti oradaki hastaneye hizmet vermek ve ihtiyaç durumu için faal tutulmaktadır. Yeni havalimanımız ise milletimiz cebinden tek kuruş çıkmadan yapıldığıyla kalmamış, milletin cebine para aktaran kaynak haline gelmiştir. Atatürk Havalimanı'na yapacağımız millet bahçesine çevrecilik için karşı çıkmaları tam bir garabettir.

KONUT İDDİALARINA SERT TEPKİ

İstanbul'un belediye başkanı olduğum dönemde İstanbul'un şeritlerine, orta şeritlerine bir milyon 250 bin ağaç diktik. Ağaca hasret olan İstanbul'u yeşillendirelim diye. Bay Kemal, ne sen, ne de buradaki yandaşların bu tür işleri başaramazsınız. Bugüne kadar kaç tane millet bahçesi yaptınız, bize bunu ispatlayın. Bu hizmete itiraz edenin bırakın çevreciliğini insanlığından şüphe etmek lazım. Bu zat daha eskiden millet bahçesini o kadar sahiplenmişti ki bu projeyi telefonunu dinleyerek kendisinden çaldığımızı iddia etmişti.

Bay Kemal bizim o kadar boş vaktimiz yok. 132 bin ağacı ile, yürüyüş yolları ile ülkemizin gururu olan bu projeye karşı çıkmakla kalmıyor, buranın yabancılara satılacağı yalanı ile milleti galeyana getirmeye çalışıyor. Bir de burada konutlar yapılacakmış. Yalana bak. Sen mağarada yaşayanlarla siyasi ortaklık yapıyorsun, onlarla yoluna devam ediyorsun. Ortaklığını sürdürdüğün mağaradakilerin hali ortada. Gel bir an önce onlardan kurtul, yoksa halin iyi değil.

29 MAYIS'I ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KUTLAYACAĞIZ

Sermaye sahiplerinden devletin memuruna kadar herkesi tehdit edip ülkeye yapılan yatırımları engellemenin adı siyaset değil ihanettir. Bunlar sadece dışarda hazırlanan projelerde kendilerine verilen görevi yaparlar. Ülkenin her kazanımına balta vurmayı siyaset sanan bu güruhu zavallılığı ile başbaşa bırakıyoruz. Dikili tek bir ağaçları, hiçbir hizmetleri olmayanların sadece yıkmakla, nefret dili ile kendilerini göstermelerini devraldıları faşist mirasa bağlıyoruz. Varsın onlar İstanbul'a hizmet diye musluk açmaya devam etsinler. 29 Mayıs'ı da Bay Kemal istersen sen de gel, Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız. Sen 700 kişiyi falan topla oraya götür. Ama biz orada 29 Mayıs İstanbul'un fethini kurlayacağız. O gün ağazı dikeceğiz ve inşallah bahçenin temelini de atacağız.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI

Geçtiğimiz hafta hizmete açtığımız Rize-Artvin Havalimanı bu yıl hayata geçirdiğimiz dev projelerden birisidir. Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın Aliyev'e ve Cumhur İttifakı'nın diğer ortakları Sayın Bahçeli ve Sayın Destici'ye, tüm milletimize çok teşekkür ediyorum. Dünyada deniz üzerinde 5 havalimanı var, 2'si bizim ülkemizde. Her ne kadar bazı gafiller bu havalimanına bile kulp takmaya kalksalar da biz milletimizin heyecanını, şükran duygularını gördük. 70 bin kişinin katıldığı açılış bizler için gurur verici oldu. Ülkemizin Karadeniz kıyısındaki son şehirleri olan Rize ve Artvin'in ekonomik potansiyelini en üst seviyede kullanabilmesini sağlayacak bu havalimanının hayırlı olmasını diliyorum.

2023 SEÇİMLERİ

2023'ü Cumhuriyet'in zirvesi değil, yeni bir başlangıç haline dönüştürmektir. Bir final değil, büyük ve güçlü Türkiye için bir milat, yeni bir başlangıç olacaktır. Esasen AK Parti'nin kazandığı her seçim böyle bir başlangıçtır. 2002 Kasım seçimleri istikrar ve güven arayan Türkiye'nin ayak sesiydi. Vesayete meydan okuduğumuz 2007 seçimleri demokrasi ve özgürlük haykırışıydı. Eser ve hizmetle girdiğimiz 2011 seçimleri çağ atlatma mücadelemizin başlangıcıydı. Darbecilere ve onları kullananlara cevabımızı 2018 seçimleriyle verdik.

2023 seçimleri de büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin kilit taşı olacaktır. Bu tablo bizim kadar bölgemiz ve ülkemiz üzerinde hesapları olanların da dikkatini çekmektedir. Bu güçler içeride kendi senaryolarına uygun siyasetçi, STK'cı, medya mensubu kılıklı aktörler bulabilmektedir.

Kumpasla geldikleri koltuklarını herkese duymak istediklerini söyleyen, yalanı, iftirayı siyaset diye pazarlayan, ülke ve milletin hayrına tek sözü olmayan karikatür tiplerin cesaretlerinin arttığını görüyoruz. Bunlar milletin ferasetini yenebileceklerini sanan zavallılardır. Milletimiz Demokrat Parti'den beri şamar üstüne şamar indirmelerine rağmen aynı zihniyetle yollarına devam etmelerini ibretle izliyoruz. 2023'te defterlerini dürecek, siyaset arşivine havale edeceğiz.

Teşkilatlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza sahada olmalarını, milletimizin gönlünü kazanmak için çalışmalarını tavsiye etmemin sebebi budur.