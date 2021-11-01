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01 Kasım 2021 Pazartesi 18:28:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 18:28:00

Çiftlik Bank'ın kurucusu Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek

Kaynak: DHA

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"Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için gerekli işlemler başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suçluların iadesi talebini kabul eden Uruguay adli makamlarının Çiftlik Bank yöneticilerinden Fatih Aydın'ı Türkiye'ye iade edeceği öğrenildi.

Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın geçtiğimiz temmuz ayından beri Uruguay'da tutuklu bulunuyordu.

Etiketler : Cumhuriyet Başsavcılığı Çiftlik Bank Aydın
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