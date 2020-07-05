CHP'li Kaboğlu, şimdi de Diyanet İşleri Başkanı'nı hedef aldı!
CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu bir skandala daha imza attı. CHP'li vekil, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef aldı ve Erbaş'ın Cuma hutbesinde nefret tohumları ekici konuşma yaptığını savundu!
CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor" şeklindeki açıklamasından rahatsız olduğunu açıkladı ve Prof. Dr. Ali Erbaş'ın nefret tohumları ekici bir konuşma yaptığını öne sürdü.
TBMM Adalet Komisyonu'nda barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşüldü.
ALİ ERBAŞ'I HEDEF ALDI
Komisyonda konuşma yapan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef aldı.
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu; "Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşması ayrıştırıcı, insanların eğilimleriyle, yaşam tarzlarıyla ilgili onlar arasında ayrıştırma sonucunu doğuran nefret tohumları ekici bir konuşma olunca ona tepki göstermek esasen vekiller olarak da bizim görevimizdir, baroların da görevidir" açıklamasını yaparak büyük bir skandala imza attı.
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