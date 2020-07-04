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CHP'li İlhan Kesici Bakan Fahrettin Koca'ya dil uzattı sosyal medya ayağa kalktı: Gündem olmaya çalı ...
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04 Temmuz 2020 Cumartesi 14:50:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2020 Cumartesi 14:58:00

CHP'li İlhan Kesici Bakan Fahrettin Koca'ya dil uzattı sosyal medya ayağa kalktı: Gündem olmaya çalışıyor

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CHP'li İlhan Kesici, katıldığı canlı yayında çalışmalarıyla ve ekibiyle dünyaya örnek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı eleştirdi sosyal medya ayağa kalktı.

Eski Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Habertürk televizyonunda yayınlanan “Özel Röportaj”da, Mehmet Akif Ersoy’un gündeme dair sorularını yanıtladı.

CHP Milletvekili İlhan Kesici, katıldığı canlı yayında mesnetsiz açıklamaları ile sosyal medyada infiale neden oldu. Kesici, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı durup dururken eleştirdi ve koronavirüs sürecinde başarısız bulduğunu söyledi..

Siyasi hayatı parti değiştirmekle geçen Kesici'nin bu açıklamaları, sosyal medyada 'gündem olma çabası' şeklinde yorumlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı salgın sürecinde başarısız bulduğunu belirten Kesici, sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Bakan Koca'yı eleştiren Kesici'nin, kendi siyasi hayatından bir başarısını örnek göstermesini istediler.

İşte Kesici'ye gelen tepkilerin birkaçı şöyle

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