CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB seferleri iptal etti, bayram çileye döndü! Korona da çabası

İstanbul'un bayram sevinci çileye dönüştü. Bayramın ilk günü dolayısıyla vatandaşların seyahatlerinin yoğun olacağı ve bu sebeple ek sefer sayısının artırılması gerekirken 20:00 ve 21:00 arasında geçmesi beklenen tam 6 otobüs duraktan geçmedi. İBB yönetimi yine büyük bir kaosa imza attı.



6 SEFER SEBEP GÖSTERİLMEKSİZİN KALDIRILDI!

Bilindiği gibi bayram günleri seferler Pazar günü tarifesine göre yapılıyor. 97M hatlı Güneşli-Mecidiyeköy arası sefer yapan otobüsün her 10 dakikada bir kalkış yapması gerekirken tam 1 saat boyunca hiçbir sebep gösterilmeksizin hareket etmemesi vatandaşların bayram sevincini çileye döndürdü.

BAYRAM SEVİNCİ ÇİLEYE DÖNDÜ!

97M hatlı Bağcılar Güneşli'den (15 Temmuz Mahallesi) Mecidiyeköy'e sefer yapan ve Pazar günleri her 10 dakikada bir hareket eden otobüsün tam bir saat boyunca gelmemesi vatandaşları adeta çileden çıkardı. 20:00'dan 21:00'a kadar olan tam 6 seferin yapılmaması duraklarda bekleyen kalabalığı her geçen dakika artırdı. Duraklarda uzun bekleyişlerin yaşandığı ve bazı vatandaşların mecburen taksiye binmek zorunda kaldığı görüldü.

BU İLK DEĞİL: İBB TOPLU TAŞIMADA SINIFTA KALDI

Daha önce ülke gündemini uzun süre meşgul eden Fazilet Durağı tartışmasında da İBB'nin skandal yönetimi çok konuşulmuştu. Koronavirüse rağmen otobüslerdeki yoğunluğu azaltmak için ek sefer açmayan İETT suçlu bulunmuştu. Koronavirüs salgını sırasında toplu taşıma sefer sayılarını yüzde 50 oranında azaltan, tramvay vagonlarını da 8'den 4'e indiren Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun hakkında toplum sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

DURAKLARDA KALABALIKLAR OLUŞTU

İşe gitmek zorunda olan veya seyahat edecek olan vatandaşların bayramları zehir oldu. Otobüs duraklarında yoğun kalabalıklar oluştu.