  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9819
  • Euro
    8,2087
  • Altın
    443,4230
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB seferleri iptal etti, bayram çileye döndü! Korona da çabası
Microsoft TikTok'u almak için görüşmelerde bulunuyor
Kadavradan rahim nakli yapılmıştı... Derya Sert, bebeğini ilk kez kucağına aldı
Suriyeli genç kızın cansız bedeni Asi Nehri'nde bulundu
Portekiz'de hızlı tren raydan çıktı: 1 ölü, 50 yaralı
Kahramanmaraş'ta 43 suçlu yakalandı
Berlin'de kaybolan terlik ve ayakkabıların sırrı çözüldü
Koronada bugün dünya rekoru kırıldı! 292 binden fazla yeni vaka
TBMM Başkanı Şentop, eski Meclis Başkanlarının bayramını kutladı
Burak Yılmaz, Fransa'da
NASA'dan Salda Gölü'nü örnek gösterdi, Burdur Valisi Ali Arslantaş fırsatı kaçırmadı
Seçimlerin ertelenmesini isteyen Trump, Hong Kong'taki seçim erteleme kararını kınıyor
Aydın'ın Dutağaç Köyü'ndeki vatandaşlardan ASKİ'ye su tepkisi: Kokma noktasına geldik
Bakan Koca 31 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosunu paylaştı
İstanbullular bayram tatilinin ilk gününde sahillere akın etti
İtalya'da koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 141'e yükseldi
Terörist İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı
Son başvuru tarihi 10 Ağustos'a kadar uzatıldı
Demokratik Kongo'da alkollü asker dehşet saçtı! 12 sivil hayatını kaybetti
ABD Temsilciler Meclisi'nde koronavirüs oturumu başladı
Berlin'de biber gazlı banka soygunu
Başkan Erdoğan'dan dünya liderleriyle telefon trafiği
Mehmetçik Suriyeli mazlumlara yardım ve hediye dağıttı
Katil Esed rejiminden Türkiye'ye hadsiz tehdit! Hatay'ı alacağız
31 Temmuz 2020 Cuma 23:46:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2020 Cuma 23:46:00

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB seferleri iptal etti, bayram çileye döndü! Korona da çabası

ABONE OL

İstanbul'un bayram sevinci yine çileye dönüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İETT otobüsleri 31 Temmuz günü (Kurban Bayramı 1. günü) vatandaşları duraklarda 1 saat boyunca otobüs beklemek zorunda bıraktı. Koronavirüsün tekrar hız kazandığı ve bütün dünyada vaka sayılarının artmaya başladığı bu günlerde İBB otobüslerinde yoğun kalabalık görüldü.

İstanbul'un bayram sevinci çileye dönüştü. Bayramın ilk günü dolayısıyla vatandaşların seyahatlerinin yoğun olacağı ve bu sebeple ek sefer sayısının artırılması gerekirken 20:00 ve 21:00 arasında geçmesi beklenen tam 6 otobüs duraktan geçmedi. İBB yönetimi yine büyük bir kaosa imza attı.

6 SEFER SEBEP GÖSTERİLMEKSİZİN KALDIRILDI!

Bilindiği gibi bayram günleri seferler Pazar günü tarifesine göre yapılıyor. 97M hatlı Güneşli-Mecidiyeköy arası sefer yapan otobüsün her 10 dakikada bir kalkış yapması gerekirken tam 1 saat boyunca hiçbir sebep gösterilmeksizin hareket etmemesi vatandaşların bayram sevincini çileye döndürdü.

BAYRAM SEVİNCİ ÇİLEYE DÖNDÜ!

97M hatlı Bağcılar Güneşli'den (15 Temmuz Mahallesi) Mecidiyeköy'e sefer yapan ve Pazar günleri her 10 dakikada bir hareket eden otobüsün tam bir saat boyunca gelmemesi vatandaşları adeta çileden çıkardı. 20:00'dan 21:00'a kadar olan tam 6 seferin yapılmaması duraklarda bekleyen kalabalığı her geçen dakika artırdı. Duraklarda uzun bekleyişlerin yaşandığı ve bazı vatandaşların mecburen taksiye binmek zorunda kaldığı görüldü.

BU İLK DEĞİL: İBB TOPLU TAŞIMADA SINIFTA KALDI

Daha önce ülke gündemini uzun süre meşgul eden Fazilet Durağı tartışmasında da İBB'nin skandal yönetimi çok konuşulmuştu. Koronavirüse rağmen otobüslerdeki yoğunluğu azaltmak için ek sefer açmayan İETT suçlu bulunmuştu. Koronavirüs salgını sırasında toplu taşıma sefer sayılarını yüzde 50 oranında azaltan, tramvay vagonlarını da 8'den 4'e indiren Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun hakkında toplum sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

DURAKLARDA KALABALIKLAR OLUŞTU

İşe gitmek zorunda olan veya seyahat edecek olan vatandaşların bayramları zehir oldu. Otobüs duraklarında yoğun kalabalıklar oluştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER