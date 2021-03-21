CHP'li Başkandan gazeteciye 15 Temmuz işkencesi

15 Temmuz darbe girişimi gecesini kadeh kaldırarak kutladığı görüntülerini çektiği için kaçırıldığını belirten gazeteci Şükrü Benli, kendisine kadın kıyafeti giydirilmeye kadar korkunç işkenceler edildiğini iddia etti.



Sabah'ın haberine göre Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimini kadeh kaldırarak kutladığı görüntülerini çektiği için kaçırılan ve işkenceye maruz kalan gazeteci Şükrü Benli, insanlık dışı işkencenin ayrıntılarını anlattı.

Bulgaristan'a yerleşen Benli, Türkiye'den gelen kişilerce çağrıldığı otel önünde eterle bayıltılarak kaçırıldığını belirtip şunları ifade etti:

'GÖRÜNTÜLERİ NASIL ÇEKERSİN'

"Gözümü bir köy evinde açtım. 'Belediye başkanının görüntülerini nasıl çekersin?' denilerek darp edildim. Filistin askısına asıldım ve cinsel organıma elektrik verdiler. Bazı cisimlerle cinsel saldırıda bulundular. Kadın elbiseleri giydirip ruj sürerek görüntülerim çekildi. 'Öldürün beni' diye bağırdım ama dinlemediler. Bu onur meselemdir. Şu an yargılama devam ediyor. Vazgeçmem için para teklif ettiler. Hayati tehlikem var ama hak ettikleri cezayı alana kadar peşlerini bırakmayacağım."

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yaşandığı gece Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, bir türkü barda darbenin şerefine kadeh kaldırmıştı. Gürkan elinde kadehle "36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var. İçelim" diyerek Gündoğdu Marşı'nı söylemişti. Gürkan hakkında "suçu ve suçluyu övmek" suçundan dava açılırken, görüntülerin gazeteci Şükrü Benli tarafından çekildiği ortaya çıkmıştı. Benli görüntülerin kendisinde olduğunun duyulmasının ardından kaçırıldı ve işkenceye maruz kaldı.

DARBEYE SEVİNDİ

15 Temmuz gecesi Edirne'de bir restorana gittiğini söyleyen Benli, darbenin henüz söz konusu olmadığı sırada gittiği bu restoranda yemek yerken belediye başkanının hareketlenmesine tanık olduğunu söyledi. Benli, "Belediye başkanı sahneye neşe içinde çıktı. '36 yıl önceki geceyi tekrar yaşıyoruz. O zaman haberimiz yoktu, şimdi var' dedi. 'Hadi içelim' diyerek kadeh kaldırdı. 2.15 saniyelik bir görüntü çektim. Gazeteci olduğum için başkanın darbe söylemleri dikkatimi çekti ve görüntüleri kaydettim. Sonra mekândan çıktım ve darbe kalkışmasına karşı yapılan eylemlere katıldım" diye konuştu.

50 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Akıl almaz işkencelere maruz kalan Şükrü Benli'nin şikâyeti üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan başta olmak üzere toplam 6 kişi hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, nitelikli cinsel saldırı ve azmettirme" suçlamalarından 50 yıla varan hapis istemiyle 2019 yılında iddianame hazırlandı.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklardan M.T. firari olarak yargılanırken, O.K. , Ş.G. , S.A ve S.Y. 21 ay tutuklu kaldı. Recep Gürkan ise 75 bin lira karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gürkan darbe gecesi yaptığı "suçu ve suçluyu övmek" suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.