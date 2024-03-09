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09 Mart 2024 Cumartesi 08:20:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 08:20:00

CHP'de seçim sonrası kurultay sesleri yükselmeye başladı! "O müteahhidin lafıyla istifa etmem"

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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CHP'de yerel seçimler bir kenara bırakıldı, kurultay seçimleri için çalışmalar başladı. Bu tespiti, CHP PM Üyesi Ali Haydar Fırat da doğruluyor. Afyon'daki DEM krizinin kurultayla ilgili olduğunu söyledi.

CHP, seçime girmeden neredeyse havlu attı. Parti içi klikler birbirine girdi. Daha önce kapalı kapılar ardında dönen tartışmalar açıktan yapılmaya başlandı. Bütün bunlar, Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde belediye kapıları, DEM hariç bütün siyasi partilere açık olacak" dediği için açığa çıktı. Sözün faşizan yanı bir tarafa, CHP ile DEM ilişkisini açık etmesi açısından önemli.

İstanbul'da DEM ile açıktan ittifak yapan Ekrem İmamoğlu, bu söze çok öfkelendi. İstifasını bile istedi. Konuyu CHP kulislerinde araştırdım. Çok ilginç detaylara ulaştım. Konuştuklarımın bir kısmı Köksal'a ateş püskürürken, bir kısmı da İmamoğlu'na öfkeliydi. Ama asıl detay Afyonkarahisar'da yapılan konuşmanın CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Uşak'ta düzeltilmesiydi. İmamoğlu'nun adeta direktifiyle Özel, Köksal'ı aramış. Grup başkanvekilliğinden istifa etmesini istemiş. Buraya kadar olan kısmı basında çıktı. Ama kimse Burcu Köksal'ın ne dediğini yazmadı. Onun detaylarına ulaştım.

ASIL SEN İSTİFA ET

Konuştuğum kaynakların iddiasına göre Köksal, Özgür Özel'e "Sayın Genel Başkan bana söyler misiniz? DEM'in her yerde adayı var, bir tek İstanbul'da mı ittifak var? Bence asıl siz istifa edin" demiş. Buraya kadar olan kısmı yeterince çarpıcı ama dahası var. Köksal, "Söyle o müteahhide onun lafıyla istifa etmem ben" demiş. Müteahhidin kastını anlamak için allame-i cihan olmaya gerek yok. İstifayı kim istediyse onu kast etmiştir diye düşünüyorum.

1 NİSAN İÇİN HAZIRLIK

Köksal'ın başlattığı iç tartışma kavgaya döndü. Peş peşe açıklamalar yapılmaya başlandı. En çarpıcı çıkışı CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat yaptı. Fırat, Köksal'ın açıklamasını "Ekrem başkana ya da CHP'ye yönelik bir provokasyon olarak görüyorum. Bir grup başkanvekili ne söylediğini bilmelidir" dedi. Fırat, "Bunun sadece Afyon'la ilgili bir söz olmadığını, parti içinde 1 Nisan hesapları yapanlara, kurultay hesapları yapanlara dönük bir nitelik taşıdığını da söylüyorum" dedi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de topa girerek, "Kimsenin kendi siyasi amaçları için, ucuz hesaplar yaparak toplumu kamplara ayırmasına izin vermeyiz. Bunu yapan dost ya da rakip kim olursa olsun karşısında dururuz. Bu böyle bilinmeli" diyerek açıktan tehditler savurdu. Bu yaşananlar, "CHP'nin aklında yerel seçimler değil yeni bir olağanüstü kurultay mı var?" diye sordurttu.

Etiketler : chp özgür özel burcu köksal kurultay dem parti ali haydar fırat
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