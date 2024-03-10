VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci oturumuna katılacak
Türkiye'nin petrol ürünleri ihracatında geçen yıl en yüksek artış aralıkta gerçekleşti
İsrail'in Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldürüldü
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
DEM'den skandal 'Kürdistan' sözleri
Ramazanın ilk iftarı yarın yapılacak
10 Mart 2024 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 10:30:00

CHP-İYİ Parti, Bodrum'da kapıştı! Eski dost ‘düşman' oldu

ABONE OL

Bodrum'daki Acı Ot Festivali'nde tartışan CHP Muğla Büyükşehir ve İYİ Parti Bodrum adaylarını çevredekiler ayırdı.

Bodrum'da esnaf ziyaretinde bulunan CHP'li Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, İYİ Parti heyeti ile karşılaştı. İYİ Parti Bodrum adayı Raşit Emir Süer, Aras'a elini uzatmayarak, "Ben sizle tokalaşmayacağım, sizin bu millete yaptıklarınızdan dolayı ben buradayım. Bu millete verdiğin sözü tutacaksın. Bu milletin hakkını yedirtmeyeceksin" dedi. Bunun üzerine Aras bu tür provokasyonla gelmeyeceğini ifade ederek, "Lütfen saygılı ol. Senin provokasyonlarına gelecek bir adam değilim" dedi.

Etiketler : chp iyi parti bodrum
60 günde devrialem

60 günde devrialem
Ayşe Tolga için oyunculuk ikinci planda

Ayşe Tolga için oyunculuk ikinci planda
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor
Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

Paris'ten geldi, Hakan'a koştu
Hayali Dubai'de yaşamak

Hayali Dubai'de yaşamak
Yasmin Dominik'ten trip yedi

Yasmin Dominik'ten trip yedi
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi
Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı

Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı
Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX