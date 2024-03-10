CHP-İYİ Parti, Bodrum'da kapıştı! Eski dost ‘düşman' oldu

Bodrum'da esnaf ziyaretinde bulunan CHP'li Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, İYİ Parti heyeti ile karşılaştı. İYİ Parti Bodrum adayı Raşit Emir Süer, Aras'a elini uzatmayarak, "Ben sizle tokalaşmayacağım, sizin bu millete yaptıklarınızdan dolayı ben buradayım. Bu millete verdiğin sözü tutacaksın. Bu milletin hakkını yedirtmeyeceksin" dedi. Bunun üzerine Aras bu tür provokasyonla gelmeyeceğini ifade ederek, "Lütfen saygılı ol. Senin provokasyonlarına gelecek bir adam değilim" dedi.